Экс-начальник колонии в Красноярском крае получил три года за попытку мошенничества

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Бывший начальник колонии-поселения №26 в Красноярском крае приговорен к трем годам лишения свободы за попытку мошеннического хищения 5 млн рублей осужденного, которому он обещал положительную характеристику для условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.

По данным ведомства, начальник колонии предложил одному из осужденных за 8 млн рублей подготовить положительную характеристику для УДО. Супруга осужденного передала посреднику часть взятки в 5 млн рублей, после чего тот был задержан сотрудниками УФСБ, далее его общение с начальником колонии проходило под контролем оперативников. Посредник привез деньги начальнику колонии домой, после передачи оба были задержаны.

"Приговором Советского районного суда бывшему начальнику колонии назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его знакомый приговорен к трем годам условно с испытательным сроком в два года", - сообщили в СК.

Осужденные признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В операции также участвовало управление собственной безопасности регионального ГУ ФСИН.