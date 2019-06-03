В Алтайском крае выделили около 900 млн рублей на модернизацию системы теплоснабжения

БАРНАУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Около 350 млн рублей дополнительно направлено на модернизацию системы теплоснабжения в Алтайском крае, сообщается на сайте правительства региона. Общий объем финансирования в 2019 году достиг 900 млн рублей.

"В Алтайском крае на модернизацию объектов теплоснабжения дополнительно выделено 350 миллионов рублей. <...> Распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. С начала года на аналогичные цели из средств краевого бюджета уже выделили 550 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Деньги получат Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Суетский и Чарышский районы для ремонта 15 объектов по госпрограмме "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". Ранее Министерство строительства и ЖКХ региона провело анализ работы теплового комплекса - на этом основании были выбраны районы, которые получили финансирование.

"Предпочтения отдавались, в том числе, районам, где можно не только снизить количество аварий, но в целом повысить эффективность теплового комплекса, чтобы была еще и экономическая выгода. В прошлом году по этой госпрограмме на эти цели было направлено около 600 млн рублей, в этом году возможно выделение дополнительно еще порядка 150 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона.

В муниципальных образованиях проведут капитальный ремонт тепловых сетей, закупят котельное оборудование, установят новые модульные котельные.

С начала года в Алтайском крае неоднократно происходили аварии на теплосетях, износ которых в регионе составляет 50-70%.