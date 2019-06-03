{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Томской области 60 детей-инвалидов пройдут реабилитацию на средства гранта

Сумма гранта составила 2,2 млн рублей

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Томский благотворительный фонд "Обыкновенное чудо" выиграл президентский грант на сумму 2,2 млн рублей на реабилитацию 60 детей-инвалидов при помощи лечебно-адаптивной физкультуры, иппотерапии, гидрореабилитации, оздоровительного массажа и горных лыж, сообщила ТАСС директор фонда Светлана Григорьева.

"Выиграли 2 миллиона 267 тысяч рублей. Средства гранта пойдут на реабилитацию 60 ребятишек-инвалидов. Мы запускаем несколько направлений по спортивной реабилитации, у нас будут курсы лечебно-адаптивной физкультуры, иппотерапии, гидрореабилитации, будут открыты секции коньков, лыжного спорта, оздоровительные виды спорта. Также дети получат оздоровительный массаж, услуги по кинезиотерапии и кинезиотейпированию и уроки горных лыж", - сказала она.

В Томской области, по ее словам, нет единой системы реабилитации детей с инвалидностью, отсутствует региональный центр реабилитации. При этом в регионе проживают более 4 тысяч семей с детьми-инвалидами, которым необходимо поддерживать физическое состояние. Часть семей могут позволить себе платную реабилитацию, но многим это не по карману. Именно для таких детей и нужен проект фонда, на который были выиграны средства.

Фонд "Обыкновенное чудо" существует с 2008 года. За годы работы россияне пожертвовали фонду десятки миллионов рублей, помощь получили более 2 тыс. детей.

Экспертный совет Фонда президентских грантов допустил до участия в первом конкурсе на получение грантов президента РФ в 2019 году 8251 проект из более чем 9 тыс. заявок. Победителями стали более 1,6 тыс. организаций, которые получат более 3,3 млрд рублей.

Теги
РоссияТомская область
Консервация пускового участка омского метро будет проведена до конца года
Консервация на пусковом участке метрополитена подразумевает его приведение в нормативное состояние
Читать полностью