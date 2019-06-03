В Томской области 60 детей-инвалидов пройдут реабилитацию на средства гранта

ТОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Томский благотворительный фонд "Обыкновенное чудо" выиграл президентский грант на сумму 2,2 млн рублей на реабилитацию 60 детей-инвалидов при помощи лечебно-адаптивной физкультуры, иппотерапии, гидрореабилитации, оздоровительного массажа и горных лыж, сообщила ТАСС директор фонда Светлана Григорьева.

"Выиграли 2 миллиона 267 тысяч рублей. Средства гранта пойдут на реабилитацию 60 ребятишек-инвалидов. Мы запускаем несколько направлений по спортивной реабилитации, у нас будут курсы лечебно-адаптивной физкультуры, иппотерапии, гидрореабилитации, будут открыты секции коньков, лыжного спорта, оздоровительные виды спорта. Также дети получат оздоровительный массаж, услуги по кинезиотерапии и кинезиотейпированию и уроки горных лыж", - сказала она.

В Томской области, по ее словам, нет единой системы реабилитации детей с инвалидностью, отсутствует региональный центр реабилитации. При этом в регионе проживают более 4 тысяч семей с детьми-инвалидами, которым необходимо поддерживать физическое состояние. Часть семей могут позволить себе платную реабилитацию, но многим это не по карману. Именно для таких детей и нужен проект фонда, на который были выиграны средства.

Фонд "Обыкновенное чудо" существует с 2008 года. За годы работы россияне пожертвовали фонду десятки миллионов рублей, помощь получили более 2 тыс. детей.

Экспертный совет Фонда президентских грантов допустил до участия в первом конкурсе на получение грантов президента РФ в 2019 году 8251 проект из более чем 9 тыс. заявок. Победителями стали более 1,6 тыс. организаций, которые получат более 3,3 млрд рублей.