В Иркутской области потушили все природные пожары

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Два природных пожара, действовавших в понедельник, ликвидировали в Иркутской области, новых очагов не зарегистрировано, сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального правительства.

"По состоянию на 09:00 (04:00 мск) 4 июня на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного нового лесного пожара. Накануне ликвидировано два локализованных ранее очага на общей площади 1 тыс. 689 га, из которых 1 тыс. 599 га, покрытых лесом: по одному возгоранию в Нижнеилимском и Чунском районах", - говорится в сообщении.

В понедельник в Иркутской области похолодало и прошли дожди. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со вторника по четверг в регионе будут сохраняться высокий и чрезвычайной высокий классы пожарной опасности в лесах. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах, запрещающий разжигать костры, пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор.

В начале мая в южных районах Иркутской области складывалась сложная ситуация с лесными пожарами, огонь подходил близко к нескольким поселкам в Иркутском районе, в двух из них эвакуировали жителей. Дым от крупного пожара затруднял движение на федеральной трассе Р-255 между Иркутском и Ангарском, вечером 8 мая сильный смог наблюдался в Иркутске. Природный пожар, который угрожал поселку Большое Голоустное, перешел на земли Прибайкальского национального парка, где за сутки из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась с 7 га до 1,1 тыс. га, затем до 1,25 тыс. га.