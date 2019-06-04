Завод по переработке мусора за 450 млн рублей построят в Кемерове к концу 2020 года

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Завод по переработке твердых коммунальных отходов мощностью до 400 тысяч тонн в год заработает в Кемерове в конце 2020 года, инвестиции в строительство составят около 450 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального оператора "Чистый город Кемерово".

"Объем финансирования, по предварительным подсчетам, составит порядка 450 млн рублей, из них 320 млн рублей потребуется на закупку оборудования, еще 130 млн рублей - на инфраструктуру, это средства регионального оператора и частные инвестиции", - уточнил представитель оператора.

Предприятие планируется возвести на участке площадью 4,5 га в Заводском районе Кемерова, оно будет расположено на значительном отдалении от жилой застройки. Строительство предполагается начать в конце 2019 года.

Как напомнил собеседник агентства, сейчас в зоне "Север" Кемеровской области, где живут 1,5 млн человек, промышленная переработка твердых коммунальных отходов не налажена - есть только небольшие частные предприятия, которые перерабатывают отдельные виды отходов. "Запуск завода позволит сократить объем поступающих на полигоны отходов до 40%, таких показателей удастся достичь за счет глубокой переработки и сортировки отходов", - отметил собеседник агентства.

Планируется, что на заводе будут сортировать и отправлять на другие предприятия для дальнейшей переработки вторичное сырье - картон, полиэтилен, пластик, стекло и металл. Так называемые инертные отходы, которые не оказывают негативного влияния на людей и окружающую среду, будут перерабатывать на заводе в Кемерове, делая из них топливо методом биокомпостирования. "Это распространенный метод переработки отходов, он основан на биохимических процессах, он безопасен, технологии сжигания мусора применяться не будут", - пояснили в пресс-службе.

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами в Кемеровской области была утверждена в сентябре 2016 года. Регион поделен на две зоны. Зона "Юг" включает в себя 11 городов и районов с населением порядка 1,2 млн человек, ее оператором назначена компания "Экотек". В зону "Север" входят 23 территории, включая Кемерово. Ее оператором стала организация "Чистый город Кемерово", которая приступит к работе по территориальной схеме 1 июля 2019 года.