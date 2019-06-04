В Кемерове на площадке квартала искусств планируется построить музей палеонтологии

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Музей палеонтологии и истории Кузбасса планируется построить в Кемерове на площадке квартала искусств, он станет частью культурного кластера, который намерены создать в Кузбассе по поручению президента. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своей официальной странице в Instagram.

"Наш регион обладает внушительной палеонтологической коллекцией: скелеты динозавров, мамонтов, животных ледникового периода, окаменелые деревья и многое другое. К сожалению, большая часть коллекции скрыта в запасниках или рассредоточена по небольшим музеям, мы создадим суперсовременный объект с новейшими технологиями", - написал Цивилев.

Губернатор также сообщил, что идею создания палеонтологического музея в Кузбассе поддержал министр культуры РФ Владимир Мединский, региональным властям в ближайшее время предстоит решить вопрос с источниками и объемом финансирования строительства культурного объекта.

В департаменте культуры и национальной политики Кузбасса ТАСС сообщили, что музей палеонтологии планируется разместить рядом с филиалом Русского музея и Театром оперы и балета, которые будут построены в культурном кластере Кемерова.

Как ранее сообщал ТАСС, президент РФ Владимир Путин поручил открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.