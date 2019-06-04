Прокуратура выявила многочисленные нарушения на кузбасском угольном разрезе

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Прокурорская проверка угольного разреза "Трудармейский Южный", принадлежащего ООО "УгольТэк", выявила многочисленные нарушения безопасности и охраны труда. Об этом сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в области промышленной безопасности и охраны труда. <...> 52 человека не обеспечены средствами индивидуальной защиты, <...> не произведено обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, <...> не организовано питание работников, <...> отсутствуют помещения медико-профилактического назначения (здравпункт), < ...> душевые, прачечная", - говорится в сообщении.

Кроме того, проверка обнаружила, что здравпункт разреза не имеет лицензии на медицинскую деятельность, два инженерно-технических работника не аттестованы в области промышленной безопасности, 15 работников не ознакомлены с планом ликвидации аварии.

Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, генеральному директору внесено представление.

Разрез "Трудармейский Южный" расположен в Прокопьевском районе Кузбасса, входит в состав угольной компании "УгольТэк". Суммарные лицензионные запасы угля на разрезе составляют 60 млн тонн, проектная мощность добычи - 2,5 млн тонн угля в год.