Новосибирск впервые станет площадкой Федерального Сабантуя в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Федеральный Сабантуй, который впервые пройдет в Новосибирске в этом году, соберет участников из 32 регионов России, сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. В программе празднования ожидаются конные скачки, спортивные состязания, национальная музыка и дегустация традиционных блюд.

"Знаковое межнациональное и культурное событие для Новосибирской области. Сабантуй федерального всероссийского масштаба будет проходить в 19-й раз, в 18-й проходил в Чувашии, за Уралом он тоже был не так давно - Сабантуй гостил в Красноярске. Мы ожидаем представителей из 32 регионов Российской Федерации и 23 районов Новосибирской области, где проживают представители татарского народа", - сказала Шибаева.

Она добавила, что организаторы отмечают большое количество гостей. "Представителей татарских автономий будет более 500, представителей творческих коллективов - около 700 человек, очень много будет детей, детских творческих коллективов", - сказала Шибаева.

Как сообщил журналистам министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, мероприятия будут проходить на нескольких площадках: 8 июня пройдут конные скачки на ипподроме в Новосибирске, в этот же день пройдет концертная программа в зале Каца Новосибирской государственной филармонии. На следующий день программа Сабантуя продолжится на Михайловской набережной Новосибирска, где пройдут народные гуляния.

Решетников отметил, что за два дня празднования у жителей города и региона будет возможность познакомиться с обычаями и культурой татар, послушать музыку от творческих коллективов со всей Сибири. "Интересно, что все это будет сочетаться с нашими многонациональными коллективами - здесь будет и Сибирский хор, принимать участие будут белорусская диаспора, украинская диаспора", - сказал министр, отметив, что подготовка к мероприятию проходила почти год.

На набережной Новосибирска уже размещено татарское подворье, представляющее собой дом и другие постройки, в которые демонстрируются элементы быта татарского народа. Как отметил заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Ильнар Бадретдинов, во время празднования пройдут спортивные мероприятия, в частности национальная борьба, лазание на шест, бег в мешках. Также гости смогут попробовать чак-чак, эчпочмак, на площадке Worldskills, которая в этом году станет визиткой мероприятия, будет готовиться шурпа из баранины.

О празднике

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг людей всех возрастов и профессий, наций и верований. В Новосибирске Сабантуй проводится более 20 лет, однако празднование федерального праздника проходит в регионе впервые.