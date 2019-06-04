В Новосибирске возобновлено строительство перинатального центра

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Новосибирске, остановленное в 2014 году из-за нехватки средств, возобновлено, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Строительство перинатального центра началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств строительство остановили. В конце 2018 года эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что работы возобновятся в 2019 году.

"Работы уже начались, сегодня строители вывели технику. <…> Работы ведутся, контракт подписан, сроки понятны", - сказал Травников.

По его словам, введение объекта позволит организовать так называемую трехуровневую систему оказания помощи женщинам и детям. Кроме того, введение перинатального центра сможет разгрузить сотрудников областной больницы, которая на сегодня принимает будущих пациентов перинатального центра.

По словам главного врача областной больницы Анатоля Юданова, центр предусматривает создание 217 мест для женщин. "По факту у нас сейчас 2500 родов в год, ожидается 4000 тысячи родов", - сказал Юданов. По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, возможен вариант, при котором объект будет введен в 2020 году. Общая площадь центра составит 32 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр будет оборудован современным оборудованием, однако в 2017 году Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщало о планах скорректировать проект и сократить количество мест в учреждении. Перинатальный центр в Новосибирской области будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, анестезиологической и реанимационной помощи.