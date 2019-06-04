УФАС на Алтае раскрыло картельный сговор на рынке медицинских расходных материалов

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. УФАС по Алтайскому краю выявило картельный сговор на рынке медицинских расходных материалов. Компании ООО "Биомедика", ООО "Интермед" и два индивидуальных предпринимателя поддерживали высокие цены на торгах, от этого пострадали региональные медучреждения, сообщила во вторник пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Компании в течение 2018 года приняли участие в семи торгах на поставку медицинских расходных материалов для учреждений здравоохранения. Начальная максимальная цена контрактов составила более 12 млн руб. Нарушители в ходе закупок отказались от конкурентной борьбы и поочередно становились победителями, получали контракты по высоким ценам", - говорится в сообщении.

Максимальное снижение цен контракта составило 0,5% до 1% - это не позволило заказчикам эффективно использовать бюджетные средства. В ходе расследования между компаниями и ИП установлены общие технические ресурсы и устойчивые экономические связи, которые подтверждаются наличием договорных отношений на поставку товаров и оказание логистических услуг.

Региональное управление федеральной антимонопольной службы признало компании и предпринимателей виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Им выдано предписание о недопущении соглашений с целью поддержания цен при участии в торгах. Кроме того, им предстоит в течение года направлять в антимонопольное управление сведения об участии во всех закупках. Дополнительно будет рассмотрен вопрос о привлечении участников соглашения к административной ответственности.