Шахта "Распадская" приостановила добычу после обрушения горной породы

МОСКВА/КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Добыча угля в забое шахты "Распадская" в Междуреченске, где во вторник произошло обрушение горной породы и погиб один шахтер, приостановлена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Распадской угольной компании.

"Работы на шахте приостановлены. Создана специальная комиссия [для установления причин произошедшего]", - сказал официальный представитель компании.

Кроме того, "Распадская" окажет необходимую помощь семье погибшего шахтера.

"Компания выражает соболезнование семье погибшего. Будет оказана необходимая помощь", - сообщил ТАСС представитель "Распадской"

Как сообщил ТАСС источник в органах власти региона, угрозы дальнейшего обрушения в забое шахты нет. "Ведется обследование горных выработок на предмет крепления, угрозы обрушения нет", - сказал собеседник агентства.

Проверку по факту несчастного случая в забое шахты "Распадской" начала областная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что надзорный орган проверит, как на предприятии соблюдались требования промышленной безопасности. "Организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля", - сообщили в прокуратуре Кузбасса. В ведомстве уточнили, что обрушение горной породы в забое "Распадской" произошло 4 июня около 12:00 (8:00 мск) на глубине 320 метров, площадь обрушения составила около 3 кв. метров.

На месте происшествия работают следователи СУ СК РФ по Кемеровской области.

Шахта "Распадская" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и объединяет три шахты, разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

В новость были внесены изменения (12:12 мск) - приводится комментарий областной прокуратуры в четвертом абзаце