В Новосибирске создали протез клапана легочной артерии, доставляемый малоинвазивным путем

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина (клиники Мешалкина) и сотрудники новосибирской компании "Ангиолайн" разработали протез клапана легочной артерии сердца, позволяющий заменять пораженный клапан пациента без открытого хирургического вмешательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Данная малоинвазивная методика позволяет выполнять замену пораженного клапана легочной артерии без открытого хирургического вмешательства и искусственного кровообращения. Протез доставляют до пораженного участка легочной артерии посредством катетера через бедренную вену. Благодаря этому методу лечения избегают осложнений, связанных с использованием искусственного кровообращения", - говорится в сообщении пресс-службы клиники Мешалкина. По информации клиники, разработка не имеет аналогов в России.

Данный подход, по словам специалистов, значительно сокращает срок пребывания пациента в стационаре: через два-три дня после замены клапана пациент может вернуться к повседневной жизни.

"Конструкция клапана представляет собой самораскрывающийся каркас, выполненный из нитинола - сплава, обладающего памятью формы. <…> Система доставки клапана в несколько раз тоньше, чем у зарубежных аналогов, что дает возможность имплантировать транскатетерный протез клапана детям весом менее 30 кг", - отмечается в сообщении клиники.

Директор компании "Ангиолайн" Андрей Кудряшов сообщил ТАСС, что в настоящее время разработка находится на стадии подготовки к доклиническим испытаниям.

"Ведется изготовление прототипа, который будет проходить доклинические испытания. Сначала нужно провести испытания на животных, они занимают от полугода, в случае, если они [доклинические испытания] пройдут успешно, можно уже проводить регистрацию и ставить протез клапана на производство. Думаю, что через год или 1,5 года разработка войдет в стадию клинических испытаний, регистрации в Росздравнадзоре", - сказал Кудряшов.

Он подчеркнул, что разработанный протез клапана легочной артерии имеет большую значимость для детей с пороком митрального клапана сердца.