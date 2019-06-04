"Ираэро" продолжит присваивать самолетам имена выдающихся личностей

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро", которая присвоила своим самолетам имена святых, продолжит давать воздушным судам имена выдающихся личностей, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь компании Николай Бессонов.

Ранее в СМИ появились фотографии из журнала, распространяемого в самолетах "Ираэро", где была напечатана информация об авиапарке компании - самолетам были присвоены имена святых, канонизированных Русской православной церковью. Комментируя эту информацию, представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе отметил, что практика присвоения имен святых кораблям, самолетам и улицам городов широко распространена в Европе и не противоречит светским традициям.

"Назвав свои самолеты именами святых, чтимых во многих государствах Европы и мира, мы подчеркнули свое уважение к истории и традициям. <…> Мы считаем недопустимыми любые попытки разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, оскорбления людей и их веры. "Ираэро" и дальше будет продолжать традицию присвоения нашим воздушным судам имен выдающихся людей и исторических личностей", - сказал Бессонов.

Он отметил, что в авиакомпании также решили рассказать в бортовом журнале о каждом из святых. Бессонов уточнил, что имена святых присвоены 15 самолетам, из которых девять - это Superjet-100, шесть - Bombardier CRJ. Они носят, в частности, имена апостолов Петра и Павла, князя Александра Невского, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца. Всего в парке "Ираэро" 25 самолетов.

"Ираэро", основанная в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска. Дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске, Магадане и Якутске. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 40 городов России, также в маршрутную сеть входят города ближнего и дальнего зарубежья.