СК проводит проверку по факту гибели горняка в забое шахты "Распадская" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по факту гибели горнорабочего в забое шахты "Распадская" Кемеровской области. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Надежда Ананьева.

"По предварительной информации, на участке при проведении ремонтных работ произошло частичное отслоение куска горной породы, в результате чего погиб 35-летний рабочий, горноспасатели подняли его тело на поверхность. По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказала она.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти шахтера, также изъята документация на выполнение горных работ.

Обрушение горной породы в лаве шахты "Распадская" в Междуреченске произошло 4 июня около 12:00 (08:00 мск) на глубине 320 метров, площадь обрушения составила около 3 кв. метров. Проверку по факту происшествия проводит и прокуратура. Добыча в забое временно приостановлена.

Шахта "Распадская" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и объединяет три шахты, разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.