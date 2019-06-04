Более 1,5 тыс. жителей Иркутской области переселят из аварийных домов за два года

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек за два года переселят в Иркутской области из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, говорится во вторник в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Регион получит из средств Фонда ЖКХ 832,46 млн рублей. Софинансирование из средств областного и местных бюджетов составит 189,15 млн рублей. На эти средства планируется переселить более 1 тыс. 500 человек, которые на сегодняшний день проживают в 635 аварийных жилых помещениях", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, за 2019-2020 годы в регионе расселят все жилье, признанное аварийным на 1 января 2017 года. Это свыше 25 тыс. кв. метров. Новые квартиры получат жители восьми муниципалитетов.

В феврале 2019 года Фонд содействия реформированию ЖХК признал Иркутскую область одним из регионов, не уложившимся в срок до 1 сентября 2017 года с расселением жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Срок выполнения программы в регионе переносился на конец 2018 года.