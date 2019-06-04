В Иркутске из-за незавершенного ремонта крыши квартиры целого этажа затопило дождем

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. После дождя в Иркутске затопило 30 квартир верхнего этажа одного из домов, где подрядчик не завершил ремонт крыши и бросил объект. В ситуации разбирается прокуратура и фонд капремонта, пострадавшим пообещали возместить ущерб и возобновить работы.

"Проводится общенадзорная проверка [в связи с затоплением квартир], в рамках этой проверки будут взяты объяснения должностных лиц Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. И на этой неделе будет осуществлен выезд сотрудников прокуратуры на место с привлечением специалистов службы жилищного надзора", - сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Как уточняется с распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, 30 квартир верхнего этажа в четырехэтажном доме на улице Сибирских Партизан затопило во время дождя в понедельник. Во второй половине дня во вторник в Иркутске вновь прошел ливень, дом посетили генеральный директор и главный инженер фонда капремонта.

"Выяснили, что субподрядчик, вскрыв крышу, прекратил на объекте всякую работу, фактически бросив объект", - говорится в сообщении правительства. Когда и почему строители покинули дом, не уточняется.

"Мы связались с генподрядчиком, который работает на этом доме. Потребовали немедленно восстановить процесс ремонта", - приводятся в сообщении правительства слова гендиректора фонда капремонта Константина Рассолова. Он отметил, что подрядчик должен во вторник отправить на объект рабочих, доставить оборудование и материалы. Руководство компании-подрядчика заявило, что компенсирует жильцам ущерб, но его размер пока не сообщается.

Как указано на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, затопленный дом № 20 на улице Сибирских Партизан, в котором 150 квартир, включен в программу капремонта на 2017-2019 годы. Ему 63 года, износ здания составляет 53%.