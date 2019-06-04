Двое осужденных скончались после драки в колонии в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту инцидента в исправительной колонии в Ленинске-Кузнецком, где в результате конфликта между осужденными скончались два человека. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

"На территории одной из колоний Кемеровской области между осужденными произошел конфликт на бытовой почве. Инцидент перерос в драку, в результате 28 и 32-летнему осужденным причинены множественные телесные повреждения, от которых в течение часа они скончались в помещении отряда. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух и более лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших)", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №42 в Ленинске-Кузнецком, где отбывают наказание и проходят лечение заключенные с наркотической и алкогольной зависимостью, которые были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. По данным пресс-службы ГУ ФСИН Кузбасса, в конфликте участвовали четверо осужденных.

"Произошла драка между четырьмя осужденными, в результате возникшего инцидента двое осужденных скончались, двое получили ушибы и незначительные травмы. Сотрудниками исправительного учреждения незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, медики которой констатировали смерть", - рассказали в ГУ ФСИН.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, погибшие заключенные были многократно судимы за совершение тяжких преступлений. "Один из убитых отбывал наказание в девятый раз, другой - в шестой. Они были судимы за совершение таких тяжких преступлений, как убийства, грабежи, разбои, распространение наркотиков", - сказал собеседник агентства.