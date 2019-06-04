Новосибирская область заключит на ПМЭФ соглашения в сфере образования и цифрового развития

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области (НСО) планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме семь соглашений о сотрудничестве в области цифрового развития, образования и логистики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На площадке форума делегация Новосибирской области планирует провести более 20 встреч, а также ожидается заключение (семи) соглашений", - уточнили в пресс-службе.

В числе планируемых к подписанию документов - соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и компанией "Ситроникс", которая проектирует, разрабатывает и внедряет продукты и решения в области речевых технологий, телекоммуникаций и интеллектуальных энергосистем. "Договоренности между сторонами будут достигнуты по реализации цифрового развития Новосибирской области, повышения качества жизни граждан, конкурентоспособности предприятий различных форм собственности", - добавили в пресс-службе.

Еще одно соглашение заключит регион в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Новосибирской области. Подписи под документом поставят представители Агентства инвестиционного развития, РЖД и компании "Новосибирский транспортный терминал" - крупнейшей контейнерной площадки на территории Сибири.

Кроме того, на форуме в Петербурге будут заключены соглашения о сотрудничестве между областным правительством и Сбербанком в образовательной сфере. О сотрудничестве с регионом на полях форума также договорятся российский производитель ядерного топлива АО "ТВЭЛ", группа компаний "Алютех" и Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.