В Новокузнецке к 2021 году планируют запустить наземное метро

НОВОКУЗНЕЦК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области разрабатывают проект скоростного наземного метро в Новокузнецке, которое позволит за короткое время добраться из центра города до градообразующего предприятия - Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗСМК). Строительство метро завершат в течение двух лет, сообщил журналистам во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на выставке "Уголь России и майнинг".

"Мы разрабатываем проект с главой города [Новокузнецка] скоростного метро. Мы должны постараться, я, по крайней мере, ставлю задачу реализовать этот проект если не в следующем, то в 2021 году это точно", - сказал Цивилев.

Губернатор уточнил, что скоростное наземное метро будет доставлять пассажиров на завод и в выставочный комплекс "Кузбасская ярмарка", где в течение года организуются выставки различного формата и тематики, в том числе выставка "Уголь России и майнинг". Губернатор отметил важность проекта, в частности, в свете того, что на площадке угольного форума будет в скором времени проходить чемпионат России по рабочим профессиям "Молодые профессионалы".

Международная специализированная выставка технологий горных разработок "Уголь России и майнинг" - крупнейшая отраслевая площадка для демонстрации новых технологий и оборудования для горнорудной промышленности. По данным организаторов, в 2019 году участие в мероприятии приняли 714 компаний, из них - 133 иностранные. Общая площадь форума составила 50 тыс. кв. м, среди экспонентов - компании из 24 стран.