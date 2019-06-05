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Шахта "Распадская" в Кузбассе возобновила добычу после обрушения породы и гибели горняка

Инцидент произошел на глубине 320 м

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Добыча угля возобновлена на шахте "Распадская" в Междуреченске, где во вторник из-за обрушения горной породы и гибели шахтера работа была приостановлена. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Распадской угольной компании.

"Шахта "Распадская" возобновила работу в штатном режиме двумя лавами", - сказали в пресс-службе.

ЧП произошло 4 июня около 12:00 (08:00 мск) на глубине 320 м, площадь обрушения составила около 3 кв. м, погиб 35-летний горнорабочий. СУ СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку.

Шахта "Распадская" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и объединяет три шахты, разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

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