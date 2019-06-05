В кузбасском городе Киселевск возгорание на свалке перешло в подземный пожар

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Подземный пожар возник в городе Киселевск Кемеровской области, расположенном на Кузнецком угольном бассейне, после возгорания на свалке. Об этом сообщает в среду мэрия города в социальной сети "Одноклассники".

"На прошлой неделе жители переулка Малинный позвонили в пожарную часть, причина - в нескольких десятках метров от крайнего участка горела несанкционированная свалка. Приехавшие на место пожарные приняли меры по тушению возгорания. Но через несколько дней поступил повторный сигнал. Во время тушения возгорания пожарные определили, что горение происходит под землей", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что сотрудники городской администрации, представители Краснобродского угольного разреза "Вахрушевское поле", Ростехнадзора и закрытой шахты "Киселевская" разработали план действий по устранению подземного возгорания. В настоящий момент снят слой земли над очагом возгорания, принимаются меры по его тушению. По окончанию работы за опасным участком будет установлено наблюдение.

Моногород Киселевск расположен на юге Кемеровской области, в нем проживают более 95 тыс. человек. Город специализируется на добыче и обогащении угля. Шахта "Киселевская" приостановила добычу осенью 2013 года, позже предприятие было признано судом банкротом.