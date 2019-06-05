Свидетель по делу "Зимней вишни" в суде рассказала о противопожарной безопасности в ТЦ

КЕМЕРОВО, 5 июня. /ТАСС/. Свидетель по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Надежда Волкова заявила в суде, что инструктаж по технике безопасности для работников центра проводился номинально, передает корреспондент ТАСС из зала Заводского районного суда, где продолжается допрос потерпевших.

Волкова, бывший повар одного из кафе торгового центра. В день трагедии она была на рабочем месте, поэтому одновременно проходит потерпевшей по делу.

"[Инструктаж не проходила], только расписывалась", - сказала Волкова, отвечая на вопросы прокурора. Она также добавила, что никаких правил или инструкций ей читать не давали. По ее словам, персонал не только не проходил обучение противопожарной безопасности, но даже не знал, где в "Зимней вишне" находятся эвакуационные выходы.

Волкова работала в "Зимней вишне" с сентября 2016 года. По ее словам, однажды в торговом центре сработала сигнализация, работники сами выводили из здания гостей, но на улицу при этом не выходили. "Зимой [2018 года] было, что какой-то кабель пришел в нерабочее состояние, и его восстанавливали", - добавила она.

Обвиняемыми по делу проходят - гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель и инженер противопожарной системы компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части номер 2 Сергей Генин, технический директор и гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (основной собственник торгового центра) Георгий Соболев и Юлия Богданова.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.