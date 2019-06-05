СК на транспорте начал проверку нештатной посадки самолета в Барнауле

БАРНАУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту нештатной посадки самолета Boeing 757-200 в аэропорту Барнаула в ночь на среду. По предварительным данным, у самолета сработал сигнал о несимметричном выпуске закрылок, говорится в пресс-релизе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что 5 июня при заходе самолета Boeing 757-200 на посадку в аэропорту Барнаула сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нештатной посадки самолета Boeing 757-200", - говорится в сообщении.

На борту находились семь членов экипажа и 229 пассажиров. Посадка была благополучной, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено.

При посадке возникла техническая неисправность - борт авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Анталья - Барнаул пришел с часовой задержкой в 02:14 по местному времени (22:14 мск). Ему на замену пришел борт из аэропорта Толмачево, который в 06:12 (02:12 мск) улетел в Анталью.