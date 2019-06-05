Средневековые бои, ремесла и кухню представят на фестивале реконструкции под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Международный военно-исторический фестиваль "Сибирский огонь" соберет 8 июня 2019 года в деревне Большой Оёш Колыванского района порядка 50 тыс. человек. На фестивале пройдут парад, выставка ретро-техники, реконструкция боев разных исторических эпох, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Фестиваль "Сибирский огонь" проводится в Новосибирской области с 2012 года. За эти годы он стал брендом региона, на него собираются реконструкторы со всего Сибирского федерального округа. Первые фестивали собирали около 6 тыс. человек, со временем это количество возросло до 40-50 тыс. человек. Количество реконструкторов последние несколько лет достигает 500 человек, в том числе из других стран - фестиваль со временем приобрел статус международного события.

"Приедут реконструкторы из других городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Астрахань, конечно, Урал, Сибирь, Дальний Восток, то есть география обширная. Кроме этого, приедут реконструкторы из ближнего и дальнего зарубежья: Франция, Казахстан, Белоруссия, Чехия", - сказал Зимняков.

Рыцарские турниры и освобождение Севастополя

По его словам, на фестивале будут продемонстрированы девять эпох мировой и российской истории. Во время фестиваля пройдет парад участников, выставка военной и ретро техники, которая традиционно пользуется большой популярностью у гостей. "В этом году будет предложено поучаствовать в танцах XIX века, все желающие смогут пройти обучение и попробовать", - добавил Зимняков.

Ключевыми реконструкциями боев станут выступление "Освобождение Севастополя", посвященное участию воинов-сибиряков в Крымской наступательной операции 1944 года, а также приуроченное к 30-летию вывода советских войск из Афганистана выступление "Охота за "Стингером" - в нем будут задействованы участники боевых действий. Запланирован "Большой рыцарский турнир" по историческим средневековым правилам, а также детский рыцарский турнир, турниры по стрельбе из лука, арбалета, метанию копий.

Средневековая кухня и работа военным корреспондентом

Фестиваль будет сопровождаться музыкальными и творческими выступлениями, в том числе народных и фольклорных коллективов Новосибирской области. Как отметил на пресс-конференции руководитель автономной некоммерческой организации "Сибпатриотцентр" Алексей Рогалев, в этом году впервые будет обустроена площадка от издательства "Советская Сибирь", рассказывающая о подвиге военных корреспондентов. На площадке будет представлена фототехника, печатная машинка, также организаторы запланировали интерактив: каждый желающий сможет поработать военным корреспондентом, составляя заметки о проходящих на фестивале реконструкциях.

Также пройдут мастер-классы по средневековой кухне и ремеслам, выставки и лекции. Участники смогут научиться готовить блюда викингов и славян, познакомятся с блюдами японской средневековой кухни и чайными церемониями, ремеслами Европы и Руси XIII-XV веков.

Глава Колыванского района Евгений Артюхов сообщил журналистам, что подготовка к фестивалю сейчас идет полным ходом: обустраивают места быта, на площадку подвели свет и завезли дрова, решаются вопросы с установкой дорожных знаков, чтобы избежать транспортного коллапса. В день фестиваля планируется запустить дополнительные автобусы с левого и правого берегов Новосибирска.