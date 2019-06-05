РЭС направит 2,5 млрд рублей на модернизацию электросетей Новосибирской области в 2019 г.

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Региональные электрические сети" (РЭС), занимающаяся электроснабжением Новосибирской области, в 2019 году нарастит объем капитальных вложений в инфраструктуру на 37%, до 2,5 млрд рублей. Это позволит снизить потери электричества и обеспечить энергией новые производства, сообщила в среду пресс-служба РЭС.

"Были представлены [на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе] предложения по корректировке инвестиционной программы АО "РЭС" на 2019 год, которые предусматривают увеличение объемов капитальных вложений почти на 37 % - до 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным РЭС, в рамках скорректированной инвестиционной программы, в 2019 планируется выполнить значительный объем мероприятий по реконструкции распределительных сетей, а также продолжить и завершить в 2019-2020 гг реконструкцию электрических подстанций класса напряжения 110 кВ на территории Новосибирска и районов области. Среди них - Центральная, Заречная и Баганская. Трансформаторы будут заменены на Первомайской, Карасукской, Текстильной, Колывань, Пашино и Животновод.

"В целях <…> создания возможности технологического присоединения новых потребителей, в 2019 году АО "РЭС" планирует выполнить проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110 кВ (электрической подстанции класса напряжения 100 кВ) в районе села Верх-Тула Новосибирского района. <…> [Планируется] продолжить и завершить реконструкцию ПС 35 кВ Барлак с увеличением установленной мощности до 32 МВт с переводом на класс напряжения 110 кВ (Мошковский район)", - уточняется в пресс-релизе.

Как пояснили ТАСС в РЭС, в настоящий момент в селе Верх-Тула, где реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, есть недостаток мощности для электроснабжения потребителей. Еще одним проектом, к реализации которого компания приступит к 2019 году, станет реконструкция подстанции в Мошковском районе, в результате чего возрастет ее мощность.

АО "Региональные электрические сети" (АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности компании - передача и распределение электрической энергии, а также оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.