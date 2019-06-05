Пожарные в Иркутской области спасли кота, который восемь дней просидел на дереве

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в городе Усолье-Сибирском Иркутской области в среду спасли кота, который забрался на дерево и просидел там восемь дней, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"5 июня в Усолье-Сибирском сотрудники МЧС спасли кота, который восемь дней провел на дереве возле дома 11 по улице Стопани. Для того, чтобы достать животное с дерева, пожарные применили автолестницу. Кот сидел на высоте четырехэтажного дома", - говорится в сообщении.

Спасти кота пытались еще в понедельник, но он, увидев пожарных, забрался выше. Тогда спасательную операцию отложили, решив, что животное само спустится.

Уточняется, что кот домашний, его передали хозяину.