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Пожарные в Иркутской области спасли кота, который восемь дней просидел на дереве

Чтобы достать животное с дерева, сотрудники МЧС использовали автолестницу

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в городе Усолье-Сибирском Иркутской области в среду спасли кота, который забрался на дерево и просидел там восемь дней, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"5 июня в Усолье-Сибирском сотрудники МЧС спасли кота, который восемь дней провел на дереве возле дома 11 по улице Стопани. Для того, чтобы достать животное с дерева, пожарные применили автолестницу. Кот сидел на высоте четырехэтажного дома", - говорится в сообщении.

Спасти кота пытались еще в понедельник, но он, увидев пожарных, забрался выше. Тогда спасательную операцию отложили, решив, что животное само спустится.

Уточняется, что кот домашний, его передали хозяину.

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