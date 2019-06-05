Реконструкцию аэропорта в Барнауле планируется провести в течение пяти лет

БАРНАУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Реконструкцию аэропорта Барнаул им. Г. С. Титова предполагается провести в течение пяти лет. Предварительная стоимость работ составит 2,5 млрд рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Предварительная стоимость работ [по реконструкции] - порядка 2,5 млрд рублей. Окончательная сумма станет известна после проверки проектно-сметной документации госэкспертизой, после будет подготовлено инвестиционное соглашение между собственниками аэропорта - правительством Алтайского края и компанией "Новапорт", которое позволит принять итоговый формат проведения реконструкции и приступить к работам. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в течение 5 лет", - сообщает пресс-служба.

Изначально рассматривался вариант строительства нового международного терминала стоимостью около 700 млн рублей. Позже было решено, что более целесообразно реконструировать имеющееся здание под международный терминал, а рядом построить пристройку-терминал размером 8 тыс. кв. метров для российских рейсов. После реконструкции пассажиропоток аэропорта может увеличиться в среднем на 6-10%.

Аэропорт был построен в 1965 году. В 2018 году он обслужил порядка 500 тыс. человек.

Собственники "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, - администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%. Ранее сообщалось, что власти Алтайского края рассмотрят возможность передать контрольный пакет акций аэропорта компании "Новапорт", чтобы решить вопрос модернизации объекта за счет второго владельца.