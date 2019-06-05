{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три человека пострадали в Омске при столкновении автобуса и легкового автомобиля

В салоне автобуса ПАЗ находились 15 пассажиров
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
© Пресс-служба ГУ МВД России по Омской области
© Пресс-служба ГУ МВД России по Омской области

ОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Омске. Как сообщается в среду на сайте УМВД по Омской области, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, включая одного ребенка.

"Предварительно установлено, что в районе пересечения ул. Шебалдина - ул. Красных Зорь произошло столкновение пассажирского автобуса "ПАЗ" (маршрут № 47) с легковым автомобилем Subaru. В результате ДТП три пассажира автобуса: женщина 1988 года рождения, молодой человек 2001 года рождения и мальчик 2011 года рождения - обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, ДТП произошло около 14:50 (11:50 мск). В салоне автобуса находились 15 пассажиров, признаков опьянения у водителей не установлено. Состояние пострадавших уточняется, сказали ТАСС в региональном Минздраве.

Теги
РоссияОмская область
Дотации из бюджета РФ на развитие села в Иркутской области за пять лет выросли в три раза
Средства из бюджета идут на предоставлении социальных выплат
Читать полностью