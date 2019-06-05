Три человека пострадали в Омске при столкновении автобуса и легкового автомобиля

ОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Омске. Как сообщается в среду на сайте УМВД по Омской области, за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса, включая одного ребенка.

"Предварительно установлено, что в районе пересечения ул. Шебалдина - ул. Красных Зорь произошло столкновение пассажирского автобуса "ПАЗ" (маршрут № 47) с легковым автомобилем Subaru. В результате ДТП три пассажира автобуса: женщина 1988 года рождения, молодой человек 2001 года рождения и мальчик 2011 года рождения - обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, ДТП произошло около 14:50 (11:50 мск). В салоне автобуса находились 15 пассажиров, признаков опьянения у водителей не установлено. Состояние пострадавших уточняется, сказали ТАСС в региональном Минздраве.