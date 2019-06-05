В Омской области впервые за пять лет вакцинируют от бешенства диких животных

ОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Инспекторы управления по охране животного мира Омской области в ходе рейдов в леса разложили 108 тыс. доз вакцин от бешенства, которая защитит от этого смертельного заболевания восприимчивых диких животных. Как сообщила в среду ТАСС представитель управления Екатерина Лендел, вакцинация диких животных производится в сибирском регионе впервые за 5 лет.

"Инспекторы управления для массовой вакцинации диких плотоядных животных от бешенства разложили по всей территории Омской области 108 тыс. доз оральной вакцины "Рабистав". Эта мера была принята впервые с 2014 года, так как в начале этого года участились случаи заражения бешенством", - сказала Лендел.

Начальник отдела государственного ветеринарного надзора регионального Россельхознадзора Максим Строкин рассказал ТАСС, что с начала года в Омской области было выявлено девять случаев заболевания бешенством, тогда как за 2018 год было зафиксировано шесть очагов этого заболевания. "Если все домашние животные вакцинируются от бешенства уколами, то поставить укол диким животным проблематично. Поэтому их прививают оральной вакциной, размещая их с приманкой в местах сосредоточения восприимчивых животных", - добавил он.

Лендел добавила, что ветеринары рекомендовали инспекторам распределить вакцину по всем сельским районам с учетом их площади и количества выявленных случаев заражения. "Например, больше всего вакцины было разложено в Тарском районе (таежный район на севере Омской области, где очаг бешенства был выявлен в центре городе Тара - прим. ТАСС)", - сказал представитель управления.

Бешенство - особо опасное смертельное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Заражение домашних животных в большинстве случаев происходит при контакте с дикими.