Испытания модернизированных бронеавтомобилей "Тайфун-К" планируется завершить в 2019 году

"С ноября 2018 года на базе нашей бригады начались войсковые испытания бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949" на колесной паре 4х4, это многоцелевые внедорожники. Планируется, что в этом году они завершатся", - сказал Ибатуллин, уточнив, что тактико-технические характеристики доработанного бронеавтомобиля, предназначенного для разведывательных подразделений, не раскрываются.

КЫЗЫЛ, 5 июня. /ТАСС/. Войсковые испытания многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949", которые проходят на базе горной мотострелковой бригады Центрального военного округа в Туве, завершатся в этом году. Об этом сообщил журналистам командир бригады полковник Рамиль Ибатуллин.

Как пояснил командир, бригада на 100% укомплектована военнослужащими по контракту. "80% личного состава - это жители Республики Тыва, 60% бригады уже заключили вторые или третьи контракты. В республике желающих служить в данной бригаде много, даже есть запас, так как есть хороший социальный пакет, а также высокая зарплата для региона", - сказал полковник.

"Тайфун" - семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий, среди которых Уральский автомобильный завод, "Камаз", Ярославский моторный завод, НИИ стали. Впервые были продемонстрированы в 2011 году на полигоне, 9 мая 2014 года - на военном параде в Москве ("Тайфун-К").

Дислоцированная в Туве 55-я горная мотострелковая бригада сформирована в 2015 году. Основная база бригады - военный городок на правом берегу Енисея в Кызыле. 55-я бригада стала третьей по счету горной бригадой в российской армии.