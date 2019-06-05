Энергетики установят "умные" трубы при ремонте теплосетей Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) во время ремонтной кампании в Новосибирске проложат "умные" трубы со специальными датчиками на наиболее сложных участках. Об этом сообщил генеральный директор СГК Степан Солженицын.

"Такие трубы защищены предъизоляцией от внешнего воздействия, подтоплений или токов, а также оснащены специальными датчиками, сигнал с которых поступает в диспетчерский пункт управления при повреждении металла или попадании в изоляцию воды", - сказал Солженицын.

Он также отметил, что "умные" трубы кладут в тех местах, где труднее всего делать ремонт - на сложных развязках, под важными транспортными артериями.

В хозяйственном ведении СГК находится 3 тыс. км теплосетей Новосибирска. Ремонтные работы пройдут на 27 км сетях города и обойдутся СГК в 721 млн рублей. Из них в рамках текущего ремонта - 22 км, еще 5 км ожидает капитальный ремонт. В приоритетные объекты вошли не только старые коммуникации, но и относительно новые - эти участки были выбраны из-за частоты аварий на них.

Глава компании пригласил новосибирские подрядные организации активнее участвовать в конкурсах на проведение ремонтов и поручил расширить общественный контроль за работами в теплосетевом комплексе на всех этапах. "Мы приглашаем всех заинтересованных на ремонты, показываем, куда кладем трубы, чтобы люди могли быть уверены: те средства, которые заплачены ими в форме тарифов, реально используются - здесь, сейчас, этим летом", - уточнил Солженицын.

О компании

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.