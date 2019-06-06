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Мэр Барнаула освободил от должности замглавы администрации города Алексеенко

В соцсетях ранее появилась информация о задержании Александра Алексеенко, которого якобы подозревают в получении взятки

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Барнаула Сергей Дугин освободил от должности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе мэрии Барнаула.

"Распоряжением главы города Сергея Дугина заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко сегодня, 6 июня, освобожден от занимаемой должности. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации города по городскому хозяйству будет возложено на одного из заместителей главы администрации города", - сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко, которого якобы подозревают в получении взятки. В правоохранительных органах ТАСС комментировать эту информацию отказались.

В мэрии отметили, что официальной информации о проведении каких-либо следственных или иных мероприятий силовыми структурами в отношении Алексеенко в администрацию города не поступало.

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