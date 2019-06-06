Отделение банка "Взаимодействие" в Новосибирске прекратило клиентские операции

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Новосибирский банк "Взаимодействие", у которого в четверг отозвал лицензию ЦБ, прекратил обслуживание клиентов, отделение банка не проводит финансовые операции. Об этом сообщили ТАСС в банке.

"Отделения не работают. Кассы тоже не работают. Все решения будет принимать временная администрация", - сказали ТАСС в банке.

В отделении банка "Взаимодействие" находятся сотрудники, от комментариев они отказываются, передает корреспондент ТАСС. Клиентов в банке нет, ажиотажа у отделения не наблюдается.

Банк России в четверг 6 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие". По данным регулятора, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. Кроме того, по данным ЦБ РФ, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

"Всем [клиентам банка] все выдали, уже давно готовились, сейчас официально отозвана лицензия, ранее клиенты приходили, мы всем все выдали, вклады, проценты по вкладам. Люди на рабочих местах сегодня находятся - это те, которые закрытие вели, всю документацию готовили", - сказал ТАСС источник, близкий к руководству банка.

По данным собеседника ТАСС, ранее банк "Взаимодействие" занимал весь второй этаж бизнес-центра на улице Нижегородская, однако в настоящее время большая часть площади, где размещался банк, сдана в аренду.

"Ранее весь второй этаж был занят, а сейчас всех сократили, уведомления всем разослали. Это началось еще в декабре 2018 года", - сказал ТАСС источник.

Ранее сообщалось, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 20 июня 2019 года начнет выплаты возмещений вкладчикам новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".

Отмечается, что по величине активов новосибирский банк находился на 444-м месте в банковской системе России и является участником системы страхования вкладов.