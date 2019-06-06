В Новосибирской области внедрят новую технологическую модель для реализации нацпроектов

ТАСС, 6 июня. Новосибирская область станет одной из первых, где планируется внедрить новую технологическую модель взаимодействия с региональными структурами для реализации национальных проектов. Совместно с компанией "Ситроникс" область займется реализацией проектов цифровизации региона, сообщил в четверг журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников после подписания соглашения о сотрудничестве с "Ситрониксом" на ПМЭФ-2019.

"У нас много партнеров по различным проектам, которые входят в эту тему, и очень приятно, что одна из крупнейших российских компаний "Ситроникс" подписала с нами соглашение. Мы совместно будет реализовывать проекты "Умного города", "Безопасного города". Их спектр достаточно широкий: это и умные остановки, и управление дорожным движением, и умное освещение, и масса других вещей, которые позволят улучшить жизнь и комфорт горожан", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что в будущем будет обсуждаться вопрос развертывания на территории Новосибирской области высокоскоростных сетей стандарта 5G, и не исключено, что "Ситроникс" подключится и к этому направлению. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Новосибирской области, стороны будут сотрудничать в вопросах развития цифровой медицины, цифрового образования, внедрения цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами. Первые совместные запуски пилотных проектов в рамках реализации нацпроектов пройдут уже до конца 2019 года.

"Ситроникс" сосредоточится на формировании новой модели кооперации между федеральными, региональными и муниципальными властями, институтами развития и частным бизнесом. Основой модели станут различные формы ГЧП, это позволит привлечь в регион частный бизнес, ускорить цифровое развитие области и приступить к реализации нацпроектов в кратчайшие сроки", - сообщил ТАСС президент компании Алексей Марухин.

В рамках соглашения на базе новосибирского Академгородка будут созданы зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и сервисов для реализации в регионе проекта "Умный регион".

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.