Расходы на проведение выборов мэра Новосибирска выросли за счет введения видеонаблюдения

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Выборы мэра Новосибирска, которые состоятся 8 сентября, обойдутся в 96,6 млн рублей, что вдвое больше, чем на прошлых выборах в 2014 году, в том числе в связи с введением системы видеонаблюдения, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС председатель городской избирательной комиссии Тамара Краткая.

"Общая смета 96,6 млн рублей. Увеличение произошло по сравнению с 2014 годом, поскольку увеличили ставки членам комиссии. <...> Увеличение в два раза произошло", - сказала Краткая.

Она добавила, что в этом году на выборах впервые будет использоваться система видеонаблюдения. Голосование состоится на 672 избирательных участках, право на участие в выборах на 1 января 2019 года имели 1,1 млн жителей города, что на 16 тысяч больше, чем в 2014 году. Старт избирательной кампании по выборам мэра Новосибирска будет дан 20 июня, выдвижение кандидатов завершится 17 июля.

Ранее сообщалось, что президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение действующего мэра Новосибирска Анатолия Локотя на новый срок, "Партия роста" - кандидатуру бизнесмена Сергея Проничева. Своего кандидата также намерена выдвинуть "Справедливая Россия".