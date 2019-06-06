Мотострелки из Тувы представят Россию на конкурсе "Конный марафон" в Монголии

КЫЗЫЛ, 6 июня. /ТАСС/. Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва, представят Россию на международном этапе конкурса "Конный марафон - 2019" в Монголии. Об этом в четверг сообщил журналистам командир бригады полковник Рамиль Ибатуллин.

"Команда бригады в августе примет участие в конкурсе "Конный марафон", который впервые проводится в рамках Армейских международных игр. Соревнования пройдут на территории Монголии", - сказал Ибатуллин.

Согласно положению конкурса, опубликованному на сайте Минобороны РФ, соревнования включают в себя два этапа - "Конный марафон" и "Смешанную эстафету на короткую дистанцию".

В ходе "Конного марафона" участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 130 км в горных и лесистых местностях с водными преградами и песком и выполнить задачи по обустройству ночлега, перевозке раненного и боеприпасов. "Смешанная эстафета на короткую дистанцию" предполагает прохождение маршрута длиной более 7 км, из которых около 3 км предстоит преодолеть пешком, остальную часть - верхом на лошадях.

В конце 2015 года в Кызыле сформировано военное вьючно-транспортное подразделение. В его состав входят около 100 лошадей, которые выполняют задачи по транспортировке боеприпасов и минометов 2Б-14 "Поднос" вьючным способом в труднодоступные горные участки местности. За каждой лошадью закреплены военнослужащие контрактной службы на должность "вьюко-вожатые", которые управляют и ухаживают за животными.

Дислоцированная в Туве 55-я горная мотострелковая бригада сформирована в 2015 году. Основная база бригады - военный городок на правом берегу Енисея в Кызыле. 55-я бригада стала третьей по счету горной бригадой в российской армии и единственной в Центральном военном округе.