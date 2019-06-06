Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Барнаула потребует 1,9 млрд рублей

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Барнаул им. Г. С. Титова составит 1,9 млрд рублей. Эксплуатирующее аэропорт АО "Авиапредприятие "Алтай" рассчитывает в перспективе получить эти средства из федерального бюджета, сообщил в четверг журналистам гендиректор предприятия Виталий Архипенко.

"Взлетно-посадочная полоса - собственность федерации. [Власти края] могут помочь только в организационных вопросах. Средств, по предварительным расчетам, [необходимо] <...> 1,9 млрд рублей", - сказал Архипенко.

По его словам, долгие годы полоса ремонтировалась по федеральной целевой программе "Развитие авиатранспортной системы России", но планы программы в отношении аэропорта Барнаула не были реализованы. Архипенко пояснил, что общепризнанный срок эксплуатации взлетно-посадочной полосы после проведения очередного ремонта составляет 10 лет. Предприятие регулярно проводит текущий ремонт, который без капитальной реконструкции увеличивают срок эксплуатации с 10 лет до 20. Если же такие работы проводиться не будут, то полосу нельзя будет эксплуатировать уже в 2024 году.

Как отметил спикер Заксобрания Алтайского края Александр Романенко, ранее губернатор региона Виктор Томенко встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы единственного аэропорта края. По словам Романенко, встречи по этой теме на федеральном уровне будут продолжены.

По данным Минтранса региона, для функционирования аэропорта ремонт проводится ежегодно: в этом году за счет средств авиапредприятия обновлен участок длиной 450 и шириной 30 метров. Полная замена центральной части полосы завершится к 2023 году.

Аэропорт был построен в 1965 году. Собственники АО "Авиапредприятие "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, - администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%. В структуру авиапредприятия входит как единый аэропортовый комплекс взлетно-посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, комплекс технических зданий и сооружений.