Врач-нарколог и пациент в Барнауле осуждены за незаконный сбыт наркотиков через интернет

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Барнаула приговорил врача-нарколога к пяти годам лишения свободы, а ее пациента к 8,5 года за незаконный сбыт наркотических средств через интернет. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

"Врач нарколог осуждена по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее пациент по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Врач и пациент, который ранее проходил у нее курс лечения от наркотической зависимости, в группе лиц по предварительному сговору совместно сбывали наркотические средства через интернет", - говорится в сообщении.

Для передачи наркотиков они использовали малозаметные тайники, куда помещали наркотические средства в полимерный предмет "закладку". В интернете сообщали покупателям, где забрать наркотики. Осужденные получали деньги через электронные системы платежей. В квартире, которую арендовали осужденные, были обнаружены пакетики с рельсовыми застежками, весы, изолента и наркотическое средство. При задержании нарколога изъят расфасованный по пакетикам наркотик, который она хранила для дальнейшего незаконного сбыта.

Судебно-наркологической экспертизой установлено, что сожитель врача является больным наркоманией, страдает синдромом зависимости от нескольких наркотических веществ. На судебном заседании осужденные вину признали в полном объеме и раскаялись в содеянном.