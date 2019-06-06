В Новосибирской области построят новую амбулаторию на месте закрытой по решению суда

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выделили средства на строительство новой амбулатории в поселке Октябрьский на территории, где раньше располагалось медучреждение, закрытое по решению суда. В настоящее время идут проектные работы, сообщил в четверг министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в региональном пресс-центре ТАСС.

Ранее суд приостановил деятельность амбулатории в поселке Октябрьский Мошковского района, в которой были заколочены окна, отсутствовал туалет и не работала канализация. В суде было установлено, что техническое и санитарное состояние здания медучреждения несет угрозу здоровью населения. К амбулатории было прикреплено несколько тысяч жителей, которым после закрытия стало негде получать медицинские услуги.

"Мы нашли средства, сейчас уже идут проектные работы. Земля, где находился тот ФАП, который был в антисанитарных условиях, - эта же земля будет использована под строительство врачебной амбулатории, средства доведены", - сказал Хальзов.

Стоимость и сроки строительства нового здания амбулатории министр не уточнил.

Здание закрытого медучреждения было построено в 60-х годах ХХ века, капитальный ремонт в медучреждении не производился. В здании отсутствовали вентиляция и горячее водоснабжение, стены были покрыты трещинами, пол - дырами. В апреле - мае 2019 года здание амбулатории было демонтировано.