Суд арестовал начальника станции "Томск-1", обвиняемого во получении взяток

ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска заключил под стражу начальника самого крупного пассажирского вокзала города - "Томск-1" - Дениса Пяткова, обвиняемого в получении взяток на сумму более 300 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали начальника вокзала "Томск-1" и его заместителя по подозрению в получении более 300 тыс. рублей взяток. По версии следствия, они получали деньги от владельцев торговых точек на вокзале "за незаконное использование электроснабжения, получаемого от железной дороги". Возбуждено дело по статье 290 УК РФ.

"Суд постановил избрать в отношении Пяткова меру пресечения в виде заключения под стражу", - озвучил решение судья. Как уточнил в ходе заседания Пятков, с должности начальника станции он уже уволился.

Также суд заключил под стражу заместителя Пяткова, мастера производственного участка вокзала Олега Харитоновича. Оба будут находиться под арестом до 4 августа.