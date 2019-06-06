Автопарк пассажирских предприятий Кузбасса планируется обновить за счет льготного лизинга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены привлечь заемные средства Государственной транспортной лизинговой компания (ГТЛК) для приобретения новых пассажирских автобусов в регионе. Об этом сообщил в четверг губернатор Сергей Цивилев по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между ГТЛК и правительством Кузбасса.

"[Необходимо] приобретение общественного транспорта для Кузбасса, запрос у наших жителей большой, важно, чтобы появился новый современный транспорт", - сказал Цивилев.

Ранее губернатор Кузбасса неоднократно заявлял о том, что износ общественного транспорта в Кузбассе составляет порядка 85%. При том, что автомобильные пассажирские перевозки являются основным видом транспортного сообщения между городами области и соседними регионами. По данным департамента транспорта Кузбасса, ежедневный пассажиропоток в регионе составляет 30 тыс. человек. Для обновления автопарка пассажирским предприятиям, среди которых в Кузбассе есть как государственные, так и частные перевозчики, необходимы значительные средства, при этом пассажирским предприятиям, основной доход которых составляет выручка от продажи билетов, сложно обслуживать кредиты коммерческих банков на общих условиях, необходимы льготные условия лизинга.

ГТЛК готова субсидировать заемщикам первоначальные взносы при заключении договоров лизинга или проценты по нему. Как сообщил после подписания соглашения гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Сергей Храмагин, ГТЛК также планирует принять участие в реализации социально-экономических программ в Кузбассе. При этом основными партнерами компании в регионе останутся угольные предприятия. "Основное направление [работы] - с угольщиками, уже более чем на полмиллиарда [рублей] мы поставили технику на предприятия Кузбасса, цифры [будут идти] только вверх", - сказал Храмагин.

Он также отметил, что ГТЛК готова оказать региону поддержку в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", если специализированные организации области будут нуждаться в приобретении дорожной техники в лизинг по сниженным процентным ставкам.

О ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России, которая реализует лизинговые программы с господдержкой, в том числе через субсидирование первоначального взноса при заключении договора лизинга или процентов по лизингу. ГТЛК поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.