Омская область и АФК "Система" рассматривают возможность возрождения компании "Мостовик"

ОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Омская область и АФК "Система" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Как сообщается в четверг на сайте правительства региона, помимо сотрудничества в реализации строительных проектов, развития микроэлектронного кластера и агропромышленного комплекса стороны рассматривают возможность возрождения крупнейшей российской строительной компании НПО "Мостовик".

Омское НПО "Мостовик" возводило крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. Численность его персонала достигала 27 тысяч человек, которые остались без работы после банкротства компании в 2015 году.

"Это сотрудничество, надеюсь, позволит привлечь инвестиции и совместно реализовать проекты, важные с точки зрения повышения социально-экономического благополучия и безопасности жителей Омской области, развития производственного потенциала региона. <…> [Также] обсуждается вопрос возрождения, воссоздания нашего предприятия "Мостовик". <…> Все кадры были наши, местные. Мы должны совместно с АФК "Система" эти кадры снова вернуть в одно предприятие, объединить проектную деятельность и строительную часть", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

По словам председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова, в Омской области корпорация рассматривает как возможность развития уже существующего бизнеса, так и реализации новых проектов. "В частности, будут проработаны проекты в области мостового и тоннельного строительства, микроэлектроники, сельского хозяйства. Кроме того, мы намерены способствовать цифровому развитию Омской области, предложив региону наши наработки в сфере обеспечения безопасности городской среды", - приводит пресс-служба слова Евтушенкова.

Банкротство НПО "Мостовик"

В апреле 2014 года основной владелец крупнейшей российской строительной компании и бывший гендиректор Олег Шишов объявил о том, что компания начинает процедуру банкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга "Мостовика" перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 млрд рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

До 2014 года НПО "Мостовик" было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тысяч человек. На счету компании - вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и десятки других, не имеющих аналогов сооружений.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.