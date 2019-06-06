Tele2 до конца 2019 инвестирует в Красноярский край 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, планирует инвестировать в экономику Красноярского края до конца 2019 года 1 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства края по итогам подписания в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения о сотрудничестве между кабинетом министров региона и компанией.

"Документ подписали губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Соглашение предполагает развитие сотрудничества в сфере формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Красноярского края, в том числе реализацию инновационных проектов и взаимодействие для повышения доступности мобильной связи в регионе. До конца 2019 года оператор планирует инвестировать в экономику края около одного миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году будут реализованы проекты по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которые предполагают расширение сетей Tele2 стандартов GSM/UMTS/LTE. Модернизация затронет Ачинский, Канский, Минусинский, Назаровский, Емельяновский, Кежемский районы, а также города Ачинск, Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск, Канск, Красноярск, Минусинск, Назарово, Сосновоборск.

"Красноярский край - один из самых больших регионов России с разной плотностью населения на севере и на юге. Степень покрытия территории мобильной связью также неравномерна. Tele2 готов инвестировать значительные средства в развитие услуг мобильной связи в крае - расширять зону покрытия и повышать пропускную способность сетей", - процитировала пресс-служба слова Эмдина.