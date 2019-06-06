Сбербанк откроет в Новосибирске филиал "Школы 21", ведущей подготовку IT-специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области и Сбербанк в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение, согласно которому стороны расширят сотрудничество в сфере подготовки IT-специалистов для экономики региона, кроме того в рамках соглашения планируется открыть в регионе филиал "Школы 21" - образовательной инициативы Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Соглашение определяет направления сотрудничества сторон в сфере подготовки квалифицированных IT-специалистов мирового уровня для высокотехнологичных отраслей экономики Новосибирской области, в том числе в рамках открытия в регионе филиала "Школы 21", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подписи под документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Отбирая студентов в "Школу 21", мы увидели огромный спрос на обучение от абитуриентов из этого региона, поэтому я убежден, что открытие филиала нашей школы именно здесь будет правильным решением, ведь тогда у нас смогут учиться студенты, которые не имеют возможности переехать в Москву", - цитирует пресс-служба председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Согласно информации пресс-службы, "Школа 21" - образовательная инициатива Сбербанка - начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в сфере информационных технологий по уникальной методике: без расписания и учителей.

"Школа 21" создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 -одним из мировых лидеров IT-образования. Учеба в "Школе 21" начинается с четырехнедельного интенсивного курса обучения программированию - "бассейна". По его итогам студенты имеют шанс поступить на длительное обучение, которое продолжается от 1,5 до 4 лет в зависимости от темпа и способностей учащегося. Обучение в школе бесплатно.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.