Региональный оператор фонда "Сколково" начнет работать в Красноярске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Региональный оператор "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (фонд "Cколково") начнет работать на базе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора. Соответствующее соглашение подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края.

Предполагается, что на базе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора начнет работать региональный оператор фонда. Красноярские молодые бизнесмены смогут получить доступ к сервисам, который предлагает ведущий российский инновационный центр.

Планируется, что результатом соглашения со "Сколково" станет создание в крае стартапов с общим объемом инвестиций в размере 600-750 млн рублей к 2020 году.

"Мы должны при реализации перспективных инновационных идей исходить из потребностей, которые есть у наших крупных промышленных компаний. Они тоже нуждаются в новых решениях", - цитирует пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.