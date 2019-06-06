Омская область и "Мединвестгрупп" договорились сотрудничать при лечении онкозаболеваний

ОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области и компания "Мединвестгрупп", которая занимается развитием федеральной сети центров ядерной медицины, подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в области оказания медицинских услуг при онкологических заболеваниях. Об этом в четверг сообщается на сайте областной администрации.

"В рамках Петербургского международного экономического форума [губернатор Омской области] Александр Бурков провел переговоры с председателем совета директоров группы компаний "Мединвестгрупп" Виктором Харитониным о возможности реализации на территории Омской области инвестиционного проекта по созданию центра ядерной медицины. <…> По итогам переговоров губернатор подписал соглашение об установлении взаимовыгодного сотрудничества между правительством Омской области и компанией "Мединвестгрупп", - говорится в сообщении.

Согласно договору, стороны планируют развивать двусторонние связи в области оказания медицинских услуг при онкологических заболеваниях.

В ходе переговоров Бурков предложил создать в Омской области центр ядерной медицины. "Для своевременного выявления злокачественных новообразований очень важно использовать все доступные методы высокоточной диагностики рака. Создание центра ядерной медицины позволит значительно повысить уровень развития онкологической службы региона. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы повысить шансы пациентов побороть болезнь", - сказал губернатор.

В пресс-службе уточнили, что правительство региона "однозначно заинтересовано в том, чтобы в Омской области появилось подразделение крупнейшей федеральной сети медицинских центров высокоточной диагностики онкологических заболеваний". Министерству здравоохранения Омской области поручено сопровождение этого инвестиционного проекта. Площадкой для создания центра ядерной медицины может стать территория областного онкологического диспансера.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.