ФАС подозревает хранителя зерна госфонда в Красноярском крае в нарушении конкуренции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает хранителя зерна государственного интервенционного фонда в нарушении закона о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Как отмечается, ранее в ФАС поступило обращение Минсельхоза России по вопросу установления необоснованно высоких цен на отгрузку зерна государственного интервенционного фонда элеваторами, которые осуществляют его хранение и отгрузку.

В ходе проверки антимонопольная служба пришла к выводу, что в действиях хранителя зерна ООО "ИлА.Н. Курагинский" (Красноярский край), с которым был заключен договор на хранение зерна из запасов интервенционного фонда, содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. В соответствии с информацией, полученной ФАС России от компании, стоимость отгрузки коммерческого зерна и зерна интервенционного фонда в 2018 г. как автомобильным, так и железнодорожным транспортом была единой. При этом погрузка автомобильным транспортом компания включала в стоимость накладные расходы, которые, по данным ФАС, не являются необходимыми для оказания такой услуги. Кроме того, как отметили в ведомстве, цена услуги по отгрузке зерна превышала цену, которая сформировалась на сопоставимом конкурентном рынке.

"Анализ материалов, имеющихся в распоряжении ведомства, показал, что в действиях общества, занимающего доминирующее положение на рынке услуг по хранению зерна интервенционного форда, содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции в части установления монопольно высоких цен на отгрузку зерна. Элеваторы, которые являются инфраструктурными объектами зернового рынка, во многом определяют эффективность его функционирования. Задача ФАС России состоит в том, чтобы обеспечить соблюдения ими антимонопольного законодательства", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Ирины Епифановой.