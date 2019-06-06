Росстандарт поможет сертифицировать продукцию по нацстандартам в Кузбассе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса совместно Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) будут содействовать товаропроизводителям региона в сертификации их продукции по национальным стандартам качества, чтобы они могли эффективно участвовать в международном товарообмене. Об этом сообщил в четверг губернатор Сергей Цивилев по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между Росстандартом и правительством Кузбасса.

"Сейчас вводятся национальные стандарты, <…> чтобы потребитель получал качественный продукт. Кузбасс присоединяется к этому. Мы договорились, что в ближайшее время рабочая группа [из представителей Росстандарта и органов местной власти и экспертов] совместно в Кузбассе приступит к этой работе, мы сделаем аудит", - сказал Цивилев.

По итогам аудита в Кузбассе будут определены местные товаропроизводители, которые потенциально смогут войти со своей продукцией в реестр национальной системы сертификации. Им будет оказано содействие в прохождение сертификации продукции. В ходе подписания соглашения стороны пояснили, что на поддержку смогут рассчитывать предприятия всех отраслей Кузбасса, в том числе и агропромышленного комплекса. Товаропроизводители, в особенности представители малого и среднего бизнеса, сегодня недостаточно информированы о новых стандартах качества и сертификационных требованиях, которые предъявляются к ориентированным на экспорт товарам. При экспертном сопровождении они смогут вывести свою продукцию на внешние рынки, а также увеличить объемы реализации товаров на прилавках внутри страны.

Несмотря на то, что основные производственные ресурсы в Кузбассе сосредоточены в сфере промышленности и добычи угля, в регионе есть потенциал и для развития других видов производства - развивается производство кондитерских изделий, мороженого, сельскохозяйственного продовольствия.

Добровольная национальная система сертификации (НСС) была создана по приказу Росстандарта и запущена в пилотном режиме в конце 2016 года. Ее цель - добиться доверия потребителей к продукции, соответствующей требованиями национальных стандартов, и повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг на внешних и внутренних рынках.