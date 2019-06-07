В Иркутской области два человека погибли при пожаре в вагончике на деляне

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали в Иркутской области в пятницу в результате пожара в рабочем вагончике на месте заготовки древесины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 04:40 (6 июня 23:40 мск) поступило сообщение в пожарную охрану от дежурной медсестры Братской районной больницы о том, что к ним были доставлены три человека с тяжелыми ожогами. Пострадавшие пояснили, что находились в лесном массиве в 70 км от города Братска. Как предварительно установлено, пожар в вагончике произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования. На месте пожара найдены тела двух погибших", - сказали в пресс-службе.

В 3 м от вагончика дознаватели МЧС обнаружили газовый баллон, от которого шел шланг. Установлено, что взрыва баллона не было, взорвалась газовая смесь внутри вагончика.

Пострадавшие - мужчины 1989, 1991 и 1995 годов рождения. По предварительной информации, они занимались уборкой порубочных остатков. Следственным органам предстоит установить личности погибших и точную причину пожара.