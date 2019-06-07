Работу разреза угольной компании в Кузбассе ограничили из-за нарушений безопасности

КЕМЕРОВО, 7 июня. /ТАСС/. Суд в Кузбассе принял решение о временном приостановлении эксплуатации участка по добыче угля на разрезе СП "Барзасское товарищество" (входит в состав группы компаний "Стройсервис") в Кемеровском районе из-за нарушений требований промышленной безопасности. Решение суда исполнено судебными приставами, сообщили журналистам в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Кузбасса.

"Суд привлек СП "Барзасское товарищество" к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации участка ведения горных работ в опасных зонах угольного разреза сроком на 90 суток", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что суд рассмотрел дело о приостановлении работ на разрезе после проверки Ростехнадзора. Установлено, что технологическая дорога на участке добычи расположена в опасной зоне, где существует риск схода породы с отвалов. Предприятию необходимо ликвидировать опасную зону для возобновления работы на участке.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении ФССП, с начала года это уже четвертый случай, когда на данном разрезе вводятся ограничительные меры из-за нарушений требований промышленной безопасности.

"В исполнении на данное время две приостановки на двух разных участках. Всего с начала 2019 года [в отношении СП "Барзасское товарищество"] возбуждено четыре исполнительных производства, у двух из них срок приостановления истек", - сказал собеседник агентства.

Разрез "Барзасское товарищество" введен в эксплуатацию в 2006 году и является самым молодым угледобывающим предприятием в группе компаний "Стройсервис". Предприятие ведет добычу угля коксующихся и энергетических марок КС, КО, СС. Действует собственная обогатительная фабрика с годовой мощностью переработки 2,5 млн тонн угля в год. В 2018 году разрез увеличил добычу по сравнению с 2017 годом на 33,7% до 1,8 млн тонн угля.